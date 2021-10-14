У Харкові при обстеженні лісосмуги виявили небезпечну знахідку.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
12 жовтня піротехніки виявили в лісосмузі біля селища Жихар 143 мінометних міни калібром 81 мм.
На цій же території 13 жовтня знайшли 21 артснаряд різного калібру та 5 мінометних мін.
Також було знайдено ще 150 патронів до стрілецької зброї калібру 7,92.
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Всі боєприпаси ліквідували на спеціальних полігонах Харківщини.
Раніше повідомлялося, що біля Харкова виявили неприємну знахідку.
Місцевий житель Валентин побачив поруч з дорогою мішки, в яких були кістки домашніх тварин.
Ветеринар, якого викликали на місце "звалища", заявив, що це останки домашніх копитних.
"Місцевий житель знайшов два могильники, недалеко один від одного. В одному близько 100 черепів як в мішках, так і на землі, і в другому близько 300 черепів. Судячи з усього, викидали їх взимку, характерні пошкодження. Крім того, там же знайшли труп собаки. Вона померла кілька днів тому. На місце викликали представників Роганської ОТГ, вони вже викликали поліцію", - розповіла волонтер Ірина Семенчина.
Нагадаємо, що на Харківщині прогриміли вибухи: що сталося.
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