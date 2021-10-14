У Харкові при обстеженні лісосмуги виявили небезпечну знахідку.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

12 жовтня піротехніки виявили в лісосмузі біля селища Жихар 143 мінометних міни калібром 81 мм.

На цій же території 13 жовтня знайшли 21 артснаряд різного калібру та 5 мінометних мін.

Також було знайдено ще 150 патронів до стрілецької зброї калібру 7,92.

Всі боєприпаси ліквідували на спеціальних полігонах Харківщини.

Раніше повідомлялося, що біля Харкова виявили неприємну знахідку.

Місцевий житель Валентин побачив поруч з дорогою мішки, в яких були кістки домашніх тварин.

Ветеринар, якого викликали на місце "звалища", заявив, що це останки домашніх копитних.

"Місцевий житель знайшов два могильники, недалеко один від одного. В одному близько 100 черепів як в мішках, так і на землі, і в другому близько 300 черепів. Судячи з усього, викидали їх взимку, характерні пошкодження. Крім того, там же знайшли труп собаки. Вона померла кілька днів тому. На місце викликали представників Роганської ОТГ, вони вже викликали поліцію", - розповіла волонтер Ірина Семенчина.