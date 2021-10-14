В Харькове при обследовании лесополосы обнаружили опасную находку.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
12 октября пиротехники обнаружили в лесополосе возле поселка Жихарь 143 минометных мины калибром 81 мм.
На этой же территории 13 октября нашли 21 артснаряд разного калибра и 5 минометных мин.
Также было найдено еще 150 патронов к стрелковому оружию калибра 7,92.
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Все боеприпасы ликвидировали на специальных полигонах Харьковщины.
Ранее сообщалось, что возле Харькова обнаружили неприятную находку.
Местный житель Валентин увидел рядом с дорогой мешки, в которых были кости домашних животных.
Ветеринар, которого вызвали на место "свалки", заявил, что это останки домашних копытных.
"Местный житель нашел два могильника, недалеко друг от друга. В одном около 100 черепов как в мешках, так и на земле, и во втором около 300 черепов. Судя по всему, выбрасывали их зимой, характерные повреждения. Кроме того, там же нашли труп собаки. Она умерла несколько дней назад. На место вызвали представителей Роганской ОТГ, они уже вызывали полицию", — рассказала волонтер Ирина Семенчина.
Напомним, что на Харьковщине прогремели взрывы: что произошло.
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