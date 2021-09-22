В Харьковской области нашли жуткую находку времен Второй мировой

21 сентября пиротехнические группы ГСЧС Украины провели обследование Изюмского и Харьковского районов для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено три артснаряда диаметром 76 мм, и минометная мина диаметром 82 мм.

Их уничтожили на специальной подрывной площадке.

Ранее сообщалось, что под Харьковом обнаружена уникальная находка.

Об этом рассказали археологи.

Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет.

Сейчас здесь работает Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Отряд раскопал катакомбу, в которой были похоронены четыре человека. Все они были обуты в кожаную обувь, которой 1 200 лет.

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