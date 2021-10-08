У школах Харківської області осінні канікули почнуться на тиждень раніше - стало відомо, для чого це потрібно.
Рішення було прийнято на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Дітей відправлять по домівках раніше на тиждень, щоб стримати поширення ковида.
"Введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкових вихідних - дозволить на досить істотний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - пояснили в ХОДА.
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Відомо, що за графіком канікули повинні були початися з 25 жовтня.
Раніше повідомлялося, що в Харкові прийняли рішення про посилення карантину - заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан зробила заяву.
За словами чиновниці, основні обмеження стосуватимуться кінотеатрів, театрів і всіх закладів, де збирається велика кількість людей.
Обов'язковою умовою перебування там-сертифікат про вакцинацію.
"Обмеження стосуються закладів, в яких бувають харків'яни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо про 50-відсоткову заповненість. І ставимо умови співробітниками цих закладів-вони повинні бути повністю вакциновані",-заявила Горбунова-Рубан.
Працівники таких установ повинні перевіряти covid-сертифікацію.
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