Відомо, що за графіком канікули повинні були початися з 25 жовтня

У школах Харківської області осінні канікули почнуться на тиждень раніше - стало відомо, для чого це потрібно.

Рішення було прийнято на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дітей відправлять по домівках раніше на тиждень, щоб стримати поширення ковида.

"Введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкових вихідних - дозволить на досить істотний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - пояснили в ХОДА.

Відомо, що за графіком канікули повинні були початися з 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що в Харкові прийняли рішення про посилення карантину - заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан зробила заяву.

За словами чиновниці, основні обмеження стосуватимуться кінотеатрів, театрів і всіх закладів, де збирається велика кількість людей.

Обов'язковою умовою перебування там-сертифікат про вакцинацію.

"Обмеження стосуються закладів, в яких бувають харків'яни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо про 50-відсоткову заповненість. І ставимо умови співробітниками цих закладів-вони повинні бути повністю вакциновані",-заявила Горбунова-Рубан.

Працівники таких установ повинні перевіряти covid-сертифікацію.

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