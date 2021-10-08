Известно, что по графику каникулы должны были начаться с 25 октября

В школах Харьковской области осенние каникулы начнутся на неделю раньше - стало известно, для чего это нужно.

Решение было принято на областной комисси техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Детей отправят по домам раньше на неделю, чтобы сдержать распространение ковида.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - пояснили в ХОГА.

Известно, что по графику каникулы должны были начаться с 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Харькове приняли решение об усилении карантина - заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан сделала заявление.

По словам чиновницы, основные ограничения будут касаться кинотеатров, театров и всех заведений, где собирается большое количество людей.

Обязательным условием пребывания там - сертификат о вакцинации.

"Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы", — заявила Горбунова-Рубан.

Работники таких учреждений должны проверять COVID-сертификацию.

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