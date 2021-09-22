У Харківській області знайшли моторошну знахідку часів Другої світової

21 вересня піротехнічні групи ДСНС України провели обстеження Ізюмського та Харківського районів для виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Всього було виявлено три артснаряди діаметром 76 мм, і мінометна міна діаметром 82 мм.

Їх знищили на спеціальному підривному майданчику.

Раніше повідомлялося, що під Харковом виявлена унікальна знахідка.

Про це розповіли археологи.

Верхньосалтівський катакомбний могильник археологи розкопують вже більше ста років.

Зараз тут працює Середньовічна археологічна експедиція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Загін розкопав катакомбу, в якій були поховані чотири людини. Всі вони були взуті в шкіряне взуття, якому 1 200 років.

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