У Харкові тролейбус протаранив авто патрульних

Про це пишуть у Telegram-каналі ХС Харків.

ДТП сталася на вулиці Сумській біля парку Шевченка - там тролейбус врізався в автомобіль поліцейських "Hyundai Tucson".

В результаті зіткнення задня частина авто пошкоджена, а у тролейбуса розбите переднє скло.

Обійшлося без постраждалих. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

"На Сумській біля м'яча, тролейбус наздогнав Hyundai Tucson копів. Стоять оформляються, пробка з нагоди також додається. Об'їжджайте", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Харкові авто збило дитину.

Аварія сталася 2 вересня о 8.20 на Сумській.

Volkswagen Passat скоїв наїзд на 12-річного хлопчика.

За даними поліції, дитина без дорослих раптово вибігла на проїжджу частину в недозволеному місці.

Хлопчика з травмами доставили в лікарню.

Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.

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