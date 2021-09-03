У Харкові тролейбус протаранив авто патрульних
Про це пишуть у Telegram-каналі ХС Харків.
ДТП сталася на вулиці Сумській біля парку Шевченка - там тролейбус врізався в автомобіль поліцейських "Hyundai Tucson".
В результаті зіткнення задня частина авто пошкоджена, а у тролейбуса розбите переднє скло.
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Обійшлося без постраждалих. Всі обставини інциденту з'ясовуються.
"На Сумській біля м'яча, тролейбус наздогнав Hyundai Tucson копів. Стоять оформляються, пробка з нагоди також додається. Об'їжджайте", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Харкові авто збило дитину.
Аварія сталася 2 вересня о 8.20 на Сумській.
Volkswagen Passat скоїв наїзд на 12-річного хлопчика.
За даними поліції, дитина без дорослих раптово вибігла на проїжджу частину в недозволеному місці.
Хлопчика з травмами доставили в лікарню.
Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
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