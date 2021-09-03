В Харькове троллейбус протаранил авто патрульных

Об этом пишут в Telegram-канале ХС Харьков.

ДТП произошло на улице Сумской возле парка Шевченко - там троллейбус врезался в автомобиль полицейских "Hyundai Tucson".

В результате столкновения задняя часть авто повреждена, а у троллейбуса разбито переднее стекло.

Обошлось без пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.

"На Сумской возле мяча, троллейбус догнал Hyundai Tucson копов. Стоят оформляются, пробка по случаю также прилагается. Объезжайте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харькове авто сбило ребенка.

Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской.

Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.

По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте.

Мальчика с травмами доставили в больницу.

Полиция выясняет все подробности инцидента.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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