В Харькове троллейбус протаранил авто патрульных
Об этом пишут в Telegram-канале ХС Харьков.
ДТП произошло на улице Сумской возле парка Шевченко - там троллейбус врезался в автомобиль полицейских "Hyundai Tucson".
В результате столкновения задняя часть авто повреждена, а у троллейбуса разбито переднее стекло.
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Обошлось без пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.
"На Сумской возле мяча, троллейбус догнал Hyundai Tucson копов. Стоят оформляются, пробка по случаю также прилагается. Объезжайте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Харькове авто сбило ребенка.
Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской.
Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.
По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте.
Мальчика с травмами доставили в больницу.
Полиция выясняет все подробности инцидента.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
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