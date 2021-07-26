На Харківщині у Дергачівському районі пожежа на полі почала наближатися до житлових будинків
Вогонь перекинувся на очерети і охопив частину лісу, на місце пожежі вилітав літак, повідомив начальник Департаменту авіації спеціального призначення.
"Тільки злетіли в Харкові, побачили стовп диму-півнеба. Далі підійшли безпосередньо до центру загоряння, побачили, що там працюють на полі. Судячи з усього, там випалена стерня (пшениця).
Мабуть, місцеві жителі підпалили, а з поля (дуже сильний вітер був) перекинулося на очерети, - розповів начальник Юрій Покусай, повідомляє "Харків тудей".
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Вогонь почав наближатися житлових будинків, які знаходилися в ста метрах.
На щастя, пожежники оперативно загасили вогонь.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.
4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.
На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.
Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.
Працівники ДСНС ліквідували пожежу о 04: 10.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, масштабна пожежа в Харкові затягнулася на 18 годин: фото і деталі НП.
Як повідомляла Politeka, у Харківській висотці спалахнула пожежа: кадри з місця нещастя.
Також Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула під Харковом, 500 м2 у вогні: кадри.