На Харківщині у Дергачівському районі пожежа на полі почала наближатися до житлових будинків

Вогонь перекинувся на очерети і охопив частину лісу, на місце пожежі вилітав літак, повідомив начальник Департаменту авіації спеціального призначення.

"Тільки злетіли в Харкові, побачили стовп диму-півнеба. Далі підійшли безпосередньо до центру загоряння, побачили, що там працюють на полі. Судячи з усього, там випалена стерня (пшениця).

Мабуть, місцеві жителі підпалили, а з поля (дуже сильний вітер був) перекинулося на очерети, - розповів начальник Юрій Покусай, повідомляє "Харків тудей".





Вогонь почав наближатися житлових будинків, які знаходилися в ста метрах.

На щастя, пожежники оперативно загасили вогонь.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.

4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.

На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.

Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу о 04: 10.

Причина виникнення пожежі встановлюється.