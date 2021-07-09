У Харкові дитина потрапила в пастку на дитячому майданчику
Про це сьогодні повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Інцидент стався 8 липня. Під час гри на дитячому майданчику, нога 4-річної дитини потрапила в пастку. Малюк застряг в конструкції гірки.
Дорослі не зуміли звільнити хлопчика і викликали рятувальників, які і витягли дитину з пастки.
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Нагадаємо, у Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві
З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.
Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.
2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.
Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.
Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Дитину передали співробітникам поліції.
Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.
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