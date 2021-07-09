У Харкові дитина потрапила в пастку на дитячому майданчику

Про це сьогодні повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався 8 липня. Під час гри на дитячому майданчику, нога 4-річної дитини потрапила в пастку. Малюк застряг в конструкції гірки.

Дорослі не зуміли звільнити хлопчика і викликали рятувальників, які і витягли дитину з пастки.

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З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.

Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.

Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.

Дитину передали співробітникам поліції.

Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.

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