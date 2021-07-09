В Харькове ребенок попал в ловушку на детской площадке
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Инцидент произошел 8 июля. Во время игры на детской площадке, нога 4-летнего ребенка попала в ловушку. Малыш застрял в конструкции горки.
Взрослые не сумели освободить мальчика и вызвали спасателей , которые и вытащили ребенка из ловушки.
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Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве
Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.
Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.
Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.
Ребенка передали сотрудникам полиции.
Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.
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