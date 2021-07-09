В Харькове ребенок попал в ловушку на детской площадке

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел 8 июля. Во время игры на детской площадке, нога 4-летнего ребенка попала в ловушку. Малыш застрял в конструкции горки.

Взрослые не сумели освободить мальчика и вызвали спасателей , которые и вытащили ребенка из ловушки.

Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве

Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.

Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.

Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.

Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.

Ребенка передали сотрудникам полиции.

Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.

Также мы писали ранее, что 5-й день длятся поиски: в Харькове возле "Студенческой" пропал мужчина, фото.

Как сообщала Politeka, вторые сутки нет вестей: харьковчан просят помочь в поисках женщины

Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.