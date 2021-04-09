Харківська область залишається поки в помаранчевій зоні

У Харкові з 10 квітня ресторани, бари і кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи та заклади сфери культури міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть до 20:00.

На продовольчих і непродовольчих ринках міська влада пообіцяла посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.



У той же час, за даними Харківської облдержадміністрації, в опорних лікарнях майже немає вільних місць з потоковим киснем: на 8 квітня були зайняті 1 134 ліжка з 1 161, які забезпечені потоковим киснем.

Також відомо, що на Харківщині вже 13 територіальних громад (з 56) оголосили червоний рівень епідемічної небезпеки через COVID -19, серед них 6 міст.

Крім того ми писали, що в Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину.

Про це повідомили в мерії Харкова.

Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.