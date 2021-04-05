В Харківській області за добу COVID -19 діагностували у сотень людей
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID -19 виявили у 1155 осіб, померли 16 осіб
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.
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Раніше ми писали, що на дорогах Харківщини очікується туман.
Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харківської області 5 квітня на дорогах очікується туман.
Водіїв закликають бути обережними на дорогах.
У свою чергу синоптики попередили про зміну погоди. На Харківщині очікується мінлива хмарність, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура повітря вдень у Харкові-9-11 градусів тепла, по області-від 8 до 13 градусів тепла.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.