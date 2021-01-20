В Харківській області люди потрапляють до лікарні з обмороженням

Про це повідомили в прес-службі Департаменту охорони здоров'я ХОДА.

За добу в Харкові через переохолодження та обмороження медична допомога знадобилася трьом пацієнтам.

В області постраждалих від сильних морозів зареєстрували в два рази більше. Всього за минулу добу з таким діагнозом медики швидкої допомоги госпіталізували дев'ять осіб.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".