В Харківській області люди потрапляють до лікарні з обмороженням
Про це повідомили в прес-службі Департаменту охорони здоров'я ХОДА.
За добу в Харкові через переохолодження та обмороження медична допомога знадобилася трьом пацієнтам.
В області постраждалих від сильних морозів зареєстрували в два рази більше. Всього за минулу добу з таким діагнозом медики швидкої допомоги госпіталізували дев'ять осіб.
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Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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