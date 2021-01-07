В Харкові затримується авіарейс
Через туман 7 січня затримано приліт і виліт в турецьке місто.
Як повідомляється на онлайн-табло аеропорту "Харків", 7 січня приблизно на 3 години затриманий авіарейс PC 7427 "Харків-Стамбул". Замість 10.00 літак повинен відправитися в 12.45.
Також затримується авіарейс зі Стамбула до Харкова. Він повинен був прилетіти о 9.00, але приліт перенесли на 12.00.
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Ймовірна причина затримки авіарейсів-погодні умови.
Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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