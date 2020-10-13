Напередодні Дня захисника України, 13 жовтня, у Харкові відкрили пам'ятну дошку учасниці бойових дій на Донбасі Яні Червоній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал "Веха".

Так, на вул. Чичибабіна в школі №131 відкрили пам'ятну дошку волонтерці і кулеметниці Яні Червоній. Вона вчилася в цій школі 10 років.

У квітні 2019 року жінка загинула під час обстрілу на Донбасі.

На опублікованих кадрах можна побачити урочисте відкриття дошки, в якому бере участь керівництво школи і учні, вбрані у вишиванки.

Дошку у пам'ять про Яну Червону встановили на фасаді школи у вівторок, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня.

Як відомо, харків'янка Яна Червона (позивний "Відьма") була учасницею харківського Євромайдану. З початком бойових дій на Донбасі жінка допомагала бійцям та їздила на передову в якості волонтера. З 2016 року вона прийняла присягу і поїхала на фронт в складі батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна". "Відьма" була кулеметницею. Вона загинула на Донбасі півтори роки тому - 2 квітня 2019 року. У військової залишилося двоє дітей.

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