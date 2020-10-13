Накануне Дня защитника Украины, 13 октября, в Харькове открыли памятную доску участнице боевых действий на Донбассе Яне Червоной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал "Веха".

Так, на ул. Чичибабина в школе №131 открыли памятную доску волонтеру и пулеметчице Яне Червоной. Она училась в этой школе 10 лет.

В апреле 2019 года женщина погибла во время обстрела на Донбассе.

На опубликованных кадрах можно увидеть торжественное открытие доски, в котором принимает участие руководство школы и ученики, одетые в вышиванки.

Доску в память о Яне Червоной установили на фасаде школы во вторник, 13 октября, накануне Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Как известно, харьковчанка Яна Червоная (позывной "Ведьма") была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на Донбассе женщина помогала бойцам и ездила на передовую в качестве волонтера. С 2016 года она приняла присягу и уехала на фронт в составе батальона специального назначения "Донбасс-Украина". "Ведьма" была пулеметчицей. Она погибла на Донбассе полтора года назад - 2 апреля 2019 года. У военной осталось двое детей.

Напомним, в Харькове из-за китайского вируса оборвалась жизнь военной АТО: "после взрыва легкие не выдержали".

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