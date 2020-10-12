У Харкові від коронавірусу померла ветеранка АТО Інна Янголенко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію волонтерки Олени Ловчиновської в соцмережі.

Волонтерка зазначила, що Інна Янголенко була ветеранкою АТО і дружиною колишнього командира батальйону "Слобожанщина".

"У 2015 році машину, в якій знаходилися Андрій та Інна Янголенко, підірвали. Тоді, отримавши численні поранення, Інна буквально повернулася з того світу. У них двоє прекрасних синів, які люблять Україну. Легені Інни сильно постраждали під час вибуху і не витримали цю нову інфекцію COVID-19", - написала Ловчиновська.

Як відомо, батальйон "Слобожанщина" був створений в квітні 2014 року. Його очолив старший лейтенант міліції Андрій Янголенко, дружина якого стала одним із співробітників спецпідрозділу. У березні 2015 року машину, в якій їхали Інна і Андрій, підірвали, але їм вдалося вижити. У вересні колишнього комбата затримали і інкримінували йому підготовку замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, харківського бізнесмена Всеволода Кожемяко і лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького. Пізніше Аваков вніс за Янголенка заставу в 1,2 мільйона гривень, пояснюючи це тим, що "дав йому шанс змінитися". Після колишній комбат очолив міськвідділ поліції в Дружківці Донецької області.

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