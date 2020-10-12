У Харківській області маленька дитина випала з вікна третього поверху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування півторарічної дитини.

Правоохоронці повідомляють, що хлопчик випав з вікна третього поверху багатоповерхівки у місті Вовчанськ Харківської області. Дитину доставили до лікарні Харкова. Стан хлопчика оцінюється як задовільний. Малюк отримав садна та забої.

В поліції зазначили, що повідомлення про подію надійшло в неділю, 11 жовтня, від медиків бригади швидкої допомоги.

"25-річна мати розказала, що вона на кілька хвилин вийшла з кімнати. Хлопчик забрався на підвіконня відчиненого вікна та обперся на москітну сітку, в результаті чого і випав з вікна", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

За даним фактом відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2, ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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