В Харьковской области маленький ребенок выпал из окна третьего этажа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, полиция открыла уголовное производство по факту травмирования полуторагодовалого ребенка.

Правоохранители сообщают, что мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки в городе Волчанск Харьковской области. Ребенка доставили в больницу Харькова. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Малыш получил ссадины и ушибы.

В полиции отметили, что сообщение о происшествии поступило в воскресенье, 11 октября, от медиков бригады скорой помощи.

"25-летняя мать рассказала, что она на несколько минут вышла из комнаты. Мальчик забрался на подоконник открытого окна и оперся на москитную сетку, в результате чего и выпал из окна", - говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2, ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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