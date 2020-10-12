На 77 році життя в Харкові помер відомий лікар, кандидат медичних наук, професор Іван Кратенко

Життя доктора, який з 1993 по 2008 рік був головним санітарним лікарем Харківської області, обірвалося в неділю, 11 жовтня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського обласного лабораторного центру.

Іван Сергійович віддав робота в санітарно-епідеміологічній службі 26 років, з яких п'ять обіймав посаду головного лікаря Московської районної санітарно-епідеміологічної станції, ще п'ять років він був головним лікарем Харківської міської санітарно-епідеміологічної станції. Потім 16 років поспіль він очолював санітарно-епідеміологічну станцію Харківської області.

18 років Кратенко був професором кафедри гігієни, епідеміології та професійних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти.

"Колектив ДУ "Харківський ОЛЦ МОЗ України" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного у зв'язку з непоправною втратою і сумують разом з ними", – йдеться в повідомленні лабцентру.

Іван Сергійович Кратенко народився 28 липня 1944 року в селі Рашівка Гадяцького району на Полтавщині. Він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю "епідеміологія".

За роки роботи в медицині написав понад 90 наукових робіт.

Раніше ми розповідали про те, що родині померлого від китайського вірусу лікаря з Тернополя Івана Венжиновича відмовили в компенсації. Сталося це тому, що Венжиновичу напередодні його смерті зробили негативний ПЛР-тест.

Відомий медик був госпіталізований з двосторонньою пневмонією, проте медики його не врятували і він помер від тромбоемболії легеневої артерії 1 жовтня.

Коли Іван ліг до лікарні, йому зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. За законом, сім'ям лікарів належить компенсація, проте рідним Венжиновича відмовили з цієї причини.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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