У Харкові сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула жінка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, відомо, що на вул. Конєва фура переїхала жінку на смерть і зникла з місця ДТП. Наразі шукають свідків смертельної аварії.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на дорозі лежить жінка без ознак життя. Також на місці трагедії працюють поліцейські.

В коментарях до новини харківчани припускають, що водій міг не помітити жінку, якщо та потрапила у "сліпу зону".

"Той в сліпу зону потрапив швидше за все. Ось і все. Водилу, сподіваюся, судити строго не стануть", "Водила фури міг і не помітити цього. Питання, якого х*іна вона робила в цьому місці?", "Я так зрозумів, вона намагалася перейти дорогу в непризначеному місці. А водій фури його просто не помітив і поїхав далі. Так як у вантажівок є сліпі зони", - пишуть в коментарях.

Також місцеві жителі зазначають, що на цій ділянці дороги немає пішоходного переходу.

Раніше повідомлялось, що у Харкові розшукують водія, який збив на пішохідному переході восьмирічного млаьчика і втік з місця ДТП. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Дружби Народів.

Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.

Як повідомляла Politeka, озвучена головна причина аварій на дорогах.

Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.