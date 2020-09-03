У Харкові оштрафували сотні пішоходів

За півтора місяці - з 23 липня по 30 серпня 2020 року-харківські патрульні спіймали на дорогах 3600 порушників правил дорожнього руху, передає "Місто Х".

Серед них 660 протоколів склали на пішоходів, які переходили дорогу в недозволених місцях.

Ще 180 документів оформили на водіїв, які сіли за кермо п'яними.

Раніше ми писали, що в Харківській області за добу китайський вірус виявлено у 301 людини.

Про це йдеться на сайті РНБО.

За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.

Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.

Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.

Нагадаємо, що вогонь знищив село на Харківщині.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.