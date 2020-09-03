У Харкові оштрафували сотні пішоходів
За півтора місяці - з 23 липня по 30 серпня 2020 року-харківські патрульні спіймали на дорогах 3600 порушників правил дорожнього руху, передає "Місто Х".
Серед них 660 протоколів склали на пішоходів, які переходили дорогу в недозволених місцях.
Ще 180 документів оформили на водіїв, які сіли за кермо п'яними.
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Раніше ми писали, що в Харківській області за добу китайський вірус виявлено у 301 людини.
Про це йдеться на сайті РНБО.
За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.
Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.
Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.
Нагадаємо, що вогонь знищив село на Харківщині.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.