В Харькове оштрафовали сотни пешеходов
За полтора месяца – с 23 июля по 30 августа 2020 года - харьковские патрульные поймали на дорогах 3600 нарушителей правил дорожного движения, передает "Город Х".
Среди них 660 протоколов составили на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах.
Еще 180 документов оформили на водителей, которые сели за руль пьяными.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека.
Об этом говорится на сайте СНБО.
За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.
Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.
Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.
Напомним, что огонь уничтожил село на Харьковщине.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.