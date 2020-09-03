В Харькове оштрафовали сотни пешеходов

За полтора месяца – с 23 июля по 30 августа 2020 года - харьковские патрульные поймали на дорогах 3600 нарушителей правил дорожного движения, передает "Город Х".

Среди них 660 протоколов составили на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах.

Еще 180 документов оформили на водителей, которые сели за руль пьяными.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека.

Об этом говорится на сайте СНБО.

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.

Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.

Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.

Напомним, что огонь уничтожил село на Харьковщине.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.