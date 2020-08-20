У Харкові знайшли звалище хліба

Фото сотень викинутих батонів і буханок хліба опублікували очевидці в соцмережах.

Відомо, що звалище знаходиться в яру в Кулиничах.

Раніше ми писали, що Харківська область опинилася на шостому місці антирейтингу екологічності регіонів.

Найбільше викидів в атмосферу в Харківській області від Зміївської ТЕС.

Минулого року промислові підприємства України викинули в атмосферу 1 мільйон 550 тисяч тонн шкідливих речовин, повідомляє Державна служба статистики.

До трійки найбільш забруднюючих областей увійшли: Донецька (понад 263 тисячі тонн), Дніпропетровська (майже 277 тисяч тонн) та Івано-Франківська (понад 185 тисяч тонн) області. За викидами в атмосферу Харківська область займає шосте місце (понад 67 тисяч тонн).

Також ми писали, що за добу Китайський вірус підтвердили у 242 жителів Харківської області.

Станом на 20 серпня в Харківській області зареєстровано 6849 випадків китайського вірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

В Україні на сьогоднішній день виявлено 98 537 випадків COVID-19, за добу - плюс 2134. Померли після ускладнень від вірусу 2184 пацієнта, одужали - 50 441.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.