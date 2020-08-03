На Харківщині чиновник попався на хабарі в розмірі 135 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Про те, що посадові особи Регіонального офісу водних ресурсів в Харківській області вимагають гроші за підписання договорів про оренду і користування майном згаданого закладу, в правоохоронні органи повідомив один з підприємців.

Вже незабаром поліцейські задокументували факт отримання хабара і схопили чиновника на гарячому.

Дергачівська місцева прокуратура завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний висновок.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що в Харкові співробітники правоохоронних органів «кришували» наркоманів, отримуючи за це чималу прибавку до основної зарплати.

Групу чиновників Київського районного відділу поліції викрила Служба безпеки України, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці прес-секретар обласного управління відомства Владислав Абдула.

Слідство з'ясувало, що поліцейські, серед яких були представники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних, яких відстежували при забиранні «закладок».

Ціна за те, що наркомани уникнуть відповідальності, становила від 500 по 1500 доларів США. Для отримання мзди копи залучали посередників.

Ми також розповідали про те, що в Харкові місцевий підприємець передав поліцейському 1,5 тисячі доларів хабара. За ці кошти він повинен був «закрити очі» на зайняття земельної ділянки та незаконну прибудову для розширення площі кафе.

Після того, як поліцейський отримав хабар в салоні свого авто, його заблокували оперативні працівники.

Тоді поліцейський заїхав на тротуар, після чого знову виїхав на проїжджу частину. Щоб позбутися від грошей, поліцейський на ходу викидав купюри з вікна автомобіля.

Нагадаємо, «закладчика» з наркотиками в трусах зловили в Харкові.

Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин з торгівлі наркотиками.

Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.