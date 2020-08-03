На Харьковщине чиновник попался на взятке в размере 135 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

О том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют деньги за подписание договоров об аренде и пользование имуществом упомянутого учреждения, в правоохранительные органы сообщил один из предпринимателей.

Уже вскоре полицейские задокументировали факт получения взятки и схватили чиновника на горячем.

Дергачевская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов «крышевали» наркоманов, получая за это немалую прибавку к основной зарплате.

Группу чиновников Киевского районного отдела полиции разоблачила Служба безопасности Украины, сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь областного управления ведомства Владислав Абдула.

Следствие выяснило, что полицейские, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которых отслеживали при забирании «закладок».

Цена за то, что наркоманы избегут ответственности, составляла от 500 по 1500 долларов США. Для получения мзды копы привлекали посредников.

Мы также рассказывали о том, что в Харькове местный предприниматель передал полицейскому 1,5 тысячи долларов взятки. За эти средства он должен был «закрыть глаза» на захват земельного участка и незаконную пристройку для расширения площади кафе.

После того, как полицейский получил взятку в салоне своего авто, его заблокировали оперативные работники.

Тогда полицейский заехал на тротуар, после чего вновь выехал на проезжую часть. Чтобы избавиться от денег, полицейский на ходу выбрасывал купюры из окна автомобиля.

Напомним, «закладчика» с наркотиками в трусах поймали в Харькове.

Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.