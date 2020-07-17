Дівчину шукають вже майже тиждень

На Харківщині без вісти зникла молода дівчина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Відомо, що дівчина на ім'я Олена Забазнова зникла майже тиждень тому. Вона 11 липня рано вранці вийшла з дому і не повернулася.

В ювенальній превенції повідомили, що дівчина залишила вдома свого п'ятимісячного сина і нічого не повідомила своїм батькам, тому наразі немає жодної інформації про місцеперебування молодої мами.

Олена народилася 25 серпня 2002 року, скоро їй має виповнитись 18 років.

Дівчина проживала за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестерівка.

На вигляд Олені від 15 до 20 років, дівчина має середню статуру, зріст 165-175 см.

Дівчина має довге руде волосся та карі очі. З собою в неї має бути рюкзак невеликого розміру чорного кольору.

"Прохання всім, хто володіє будь-якою інформацією, зв'язатися по телефону +380685842745", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що на Одещині ведуться пошуки 16-річної Ганни Амбросиенко. Жителька села Великий Дальник вийшла з дому 16 липня і зникла. Прикмети дівчини: зріст 150-155 см, середньої статури, світло-русяве волосся. Серед особливих прикмет - родимка на носі і шрам на лівій руці.

Також Білгород-Дністровським відділом поліції в Одеській області розшукується 16-річна Бонетті Глорія Джованівна, яка 16 липня пішла до знайомих і досі не повернулася. На вигляд зниклій близько 16-17 років, зріст 164 см. В дівчини чорне довге волосся і темні очі.

Нагадаємо, під Дніпром шукають зниклу безвісти 56-річну жінку, фото і прикмети.

Також Politeka писала, що під Києвом безслідно зникла 16-річна дівчина: фото і прикмети.