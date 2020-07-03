За місяць злочинці виготовляли до сотні документів

Жителі Київської і Харківської області продавали бойовикам «ДНР» підроблені дипломи про вищу освіту

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прес-секретар УСБУ Харківщини Владислав Абдула.

Клієнтами злочинців були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань.

За інформацією слідчих, оформляли замовлення на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата здійснювалася через електронні перекази. Після того, як диплом був виготовлений, його поштою відправляли на підконтрольну бойовикам територію.

Щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила в середньому 500 доларів США, в залежності від рівня вузу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.

Один з учасників угруповання був затриманий співробітниками СБУ в поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині, коли відправляв чергове «замовлення» для бойовика артилерійської бригади терористів «ДНР».

У ході обшуків орендованого зловмисниками офісного приміщення в Києві та за місцями проживання фігурантів оперативники і слідчі вилучили докази злочину.

Розслідування триває, а також правоохоронці встановлюють всі причетних до схеми осіб.

Раніше ми писали, що на Харківщині контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких – проросійські бойовики.

Мешканка Донецької області організувала незаконну схему допомоги жителям ОРДЛО. Вона за грошову винагороду пропонувала жителям тимчасово окупованих територій сприяння в безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" зізнався в обстрілі.

Як повідомляла Politeka, адепт "руського міра" на Донбасі дорого заплатив за любов до Путіна.

Також Politeka писала, що жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.