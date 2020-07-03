Жители Киевской и Харьковской области продавали боевикам «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь УСБУ Харьковщины Владислав Абдула.
Клиентами преступников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.
По информации следователей, заказы оформляли на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата осуществлялась через электронные переводы. После того, как диплом был изготовлен, его по почте отправляли на подконтрольную боевикам территорию.
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Каждый месяц злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США, в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.
Один из участников группировки был задержан сотрудниками СБУ в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине, когда отправлял очередной «заказ» для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».
В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства преступления.
Расследование продолжается, а также правоохранители устанавливают все причастных к схеме лиц.
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Напомним, главарь боевиков "ДНР" признался в обстрелах.
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