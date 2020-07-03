В месяц преступники изготавливали до сотни документов

Жители Киевской и Харьковской области продавали боевикам «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь УСБУ Харьковщины Владислав Абдула.

Клиентами преступников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

По информации следователей, заказы оформляли на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата осуществлялась через электронные переводы. После того, как диплом был изготовлен, его по почте отправляли на подконтрольную боевикам территорию.

Каждый месяц злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США, в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Один из участников группировки был задержан сотрудниками СБУ в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине, когда отправлял очередной «заказ» для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства преступления.

Расследование продолжается, а также правоохранители устанавливают все причастных к схеме лиц.

Ранее мы писали, что на Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых – пророссийские боевики.

Жительница Донецкой области организовала незаконную схему помощи жителям ОРДЛО. Она за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" признался в обстрелах.

Как сообщала Politeka, адепт "русского мира" на Донбассе дорого заплатил за любовь к Путину.

Также Politeka писала, что жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.