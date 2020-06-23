З приходом літа жителі Харківщини стали скаржитися на засилля змій і гадюк

Так, у групі «Типовий Харків» у Фейсбуці з'явився крик душі власника ділянки в дачному селищі за 20 кілометрів від обласного центру, передає Politeka.net.

Автор розповідає про те, що в Червоних Тишках з'явилася величезна кількість гадюк, які повзають по дитячому пляжу і намагаються вкусити жителів селища.

«Дітям загрожує небезпека. Що робити?», – запитує топікстартер.

Публікація викликала величезний резонанс, зібравши без малого тисячу коментарів. Люди розповідають про аналогічні ситуації і нарікають на бездіяльність відповідних служб.

«Взагалі їх повинні відловлювати. Але якщо владі все одно, то треба діяти самим», «Міські служби? У Тишках? За межами Харкова? Вони і не зобов'язані нічого робити там. Шукайте обласні контори, які підпорядковуються не міській раді, а контори обласного значення», «Гадюка ніколи не нападає! Вона захищається!», «Одна знайома біля двору ягідку зірвала, а її змія вкусила, що в траві лежала. Ніхто нікого не чіпав. Так що захищається тут ні до чого. У дикій природі так, а поблизу пляжу, села - укус змії, швидше, нещасний випадок. І люди, тим більше діти не повинні озиратися або придивлятися, чи тут змія чи ні. Якщо їх наявність – нетипова для цієї місцевості, то хтось повинен їх прибирати», «Причина в тому, що гадюки відчувають себе привільно. Тому що немає природного ворога. Наприклад, їжак, вуж. Порушений природний баланс»– пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що на Харківщині п'ятирічний і 12-річний хлопчики постраждали від укусів отруйної гадюки. Дітей госпіталізували, їх життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, змії наповнили одеський пляж: момент "битви" потрапив на камеру.

Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.

Також Politeka писала, що нашестя змій почалося в Дніпрі.