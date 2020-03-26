У Харкові у зв'язку з карантином через коронавірус закрили п'ять з половиною тисяч дитячих майданчиків, однак знайшлися ті, хто вирішив виправити ситуацію

У мережі опублікували фотографії, на яких три неповнолітні дівчата рвуть сигнальну стрічку на дитячому майданчику на Роганському житловому масиві, передає Politeka.

Схоже, діти не особливо переживають за те, що можуть бути покарані за подібні витівки.

«А де батьки цих дітей? Може, пора штрафувати не на папері. Ау органи!!», «вірус через 12 годин все одно загине на всіх елементах майданчика», «Це правильні діти. Граються не вдома, а на вулиці», «це безвідповідальні ліниві батьки, а не правильні діти», «немає часу на дітей, не треба їх заводити, а не розповідати, які діти молодці», «пройдуть по під'їзду, натиснуть кнопку ліфта...», – розмірковують під публікацією.

А ось - ще один приклад громадянської самосвідомості, який показує, що карантин порушують не тільки неповнолітні. Батько з двома дітьми прийшов на майданчик, зірвав стрічку і спокійно посадив малюків на гойдалки. Фото з пабліка "Типове ХТЗ".

Нагадаємо, що рішення про закриття дитячих майданчиків було ухвалено мерією Харкова.

«Канікули і карантин – це різні речі. Тому ми були змушені піти на такий непопулярний захід – розвісити оголошення і захистити всі дитячі майданчики стрічкою. Я розумію, що на вулиці гарна погода, але діти виходять на майданчик, спілкуються з іншими дітьми, батьки між собою, бабусі. А люди пенсійного віку – це група ризику. Тому, щоб зберегти здоров'я людей, ми фактично припинили роботу всіх дитячих майданчиків», – пояснив журналістам перший заступник Харківського міського голови Ігор Тєрєхов.

По Харькову начали опечатывать детские площадки на время карантина 🎠 📍 Полтавский шлях, 135 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 25. März 2020

На думку самих харків'ян, такі заходи – імітація бурхливої діяльності. Все одно стрічки довго не тримаються. Крім дітей, їх зривають наркомани й алкоголіки, які люблять посидіти на майданчиках.

Раніше ми розповідали про те, що карантин у зв'язку з коронавірусом продовжили до 24 квітня. А в Харкові вже є перший чоловік з підозрою на небезпечну хворобу, проте точний діагноз повинні поставити в Києві, куди відправлені аналізи.

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