Карантин через коронавірус спровокував паніку й примусив людей масово запасатися продуктами і товарами першої необхідності

Однак поки одні з переляку затарюються гречкою і туалетним папером, інші не встигають купити навіть один-єдиний пакет круп. Схожа ситуація спровокувала мешканку Харкова Олену Смольскис написати про те, що накипіло. Крик душі дівчини з'явився в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці.

«Хочу звернутися до «нужденних» на гречку: «у вас совість є?» Сільпо біля м. Масельського, гречки немає, порожньо. Але мені-то вона і не потрібна була, а от бабусі-пенсіонерці маленькій, худенькій вона була потрібна, хоч пачечка, а ні ж, у нас є викладачі, які впевнені, що гречка рятує від коронавіруса, і гребуть всю гречку 😡. І знаєте, що вона мені сказала? «Та нехай, якось обійдуся» тихим засмученим голосом. Ви не розумієте, що деякі люди, можливо, за збігом обставин можуть їсти тільки цю довбану гречку і все??!! Коли ви вже запасетеся і припините залишати інших без їжі, як цю пенсіонерку?!! Вона не може кататися по місту в пошуках цієї гречки, вона ледве ходить!! Майте совість і мізки зрештою», – йдеться у повідомленні.

Публікація викликала величезний резонанс серед користувачів мережі, зібравши понад 700 коментарів. Як видно, далеко не всі користувачі згодні з автором щодо альтруїзму в період пандемії. Однак є й ті, хто підтримав дівчину.

«У мене є сім'я, і якщо, боронь боже, щось станеться, як я потім буду пояснювати, шо у мене є совість? Вибачте дорогі, але я сам за себе. :(», «виходить, що весь світ йоба@ий. Значить, сидіти вдома, не виходити і не запасатися? хс робити? Вам подобається, ви й робіть, а мені сім'ю годувати, поки вдома, всього не купиш, але на місяць можна зробити закупи, щоб не варитися по місту», «А для літніх людей це один єдиний поживний і корисний продукт», «Та ну, яка совість!! про що ви!!! типу мені і тільки мені!!! фууууу, не розумію наш пардон, народ, який обіс**ся!!!! таке враження, що у людей взагалі ні чого жерти вдома немає!!!!», «Чому від усіх криз "кінців світу" нас рятує гречка?🤣 інших круп немає?.. і чому в такій кількості, з неї захисне коло будуть робити чи як?», «Це щось сакральне схоже, мені смертній не зрозуміти», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що в Харкові люди заблокували рух трамваїв після того, як водії відмовлялися пускати в салон більше десяти чоловік.

Нагадаємо, українець вирішив прославитися на коронавірусі, відео наробило шуму.

Як повідомляла Politeka, названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Також Politeka писала, що у Харкові водії почали захищати авто від коронавіруса.