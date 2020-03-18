Харків отримає 200 тисяч тест-систем для виявлення коронавіруса

Про це під час позачергової сесії міськради повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає NewsRoom.

Це відбудеться в найближчі вихідні.

«Те, що стосується тестів, бізнесмен Ярославський зі своїм другом Джеком Ма закупили тести для України. Вони будуть на вихідних. Ярославський сказав, що 40 коробочок по 5 тисяч тестів передасть Харківській області, у нас буде 200 тисяч тестів», – розповів чиновник.

200 тисяч тестів – це п'ята частина від загальної кількості тестів, на закупівлю яких 80 мільйонів доларів дав китайський бізнесмен Джек Ма.

Проте відразу прийти і дізнатися, чи хвора людина, не вийде.

«Тести використовують, коли є підозра, а просто прийти перевірити ми не можемо. Будуть тести, вони будуть спрямовані на ті випадки, які нам будуть говорити, що це підозра на хворобу», – уточнив Кернес.

Поки що в Харкові не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Тим не менш, місто виділило 20,5 млн. гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на випадок масового виявлення хворих.

Нагадаємо, харків'яни масово порушують правила карантину після заборони метро.

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