Харківські силовики накрили групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках речей з автомобілів

А курирував роботу банди російський «злодій в законі», повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ області Владислава Абдули.

За даними правоохоронців, до складу групи входять переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали «робочі» зв'язки з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.

Працювала банда на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані «кодграбери», зловмисники відключали сигналізацію і викрадали майно з автомобілів, запаркованих поруч з торгово-розважальними та офісними центрами міста.

Як пише Абдула, на рахунку злочинців – кілька десятків крадіжок.

У результаті обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ разом з бійцями спецпідрозділу «Альфа» знайшли та вилучили спеціальні пристрої, призначені для зчитування кодів автомобільних сигналізацій, викрадене майно, гроші, а також вогнепальну зброю.

Зараз два активні учасники угруповання затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри. Слідчі дії для встановлення і затримання інших фігурантів справи тривають.

Раніше ми розповідали, що роботу злодія, які обчищав автомобілі харків'ян, зафіксувала одна з камер відеоспостереження в провулку Костюринском біля торгового центру «Палладіум».

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

На кадрах видно, як чоловік спортивної статури підходить до кожної з припаркованих машин, уважно дивиться всередину, а потім з однієї з них витягує сумку, видавивши заднє скло автомобіля ліктем.

Ми також писали про те, що в Харкові автозлодії масово «роззувають» машини, а також крадуть акумулятори та вміст салонів.

Нагадаємо, в Україні влаштували масове полювання на водіїв з «особливим» авто.

Як повідомляла Politeka, викрадач перетворив авто харків'янина в купу згорілого металу.

Також Politeka писала, що катастрофа сталася з львівським транспортом.