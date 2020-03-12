Харківські силовики накрили групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках речей з автомобілів
А курирував роботу банди російський «злодій в законі», повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ області Владислава Абдули.
За даними правоохоронців, до складу групи входять переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали «робочі» зв'язки з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.
Працювала банда на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані «кодграбери», зловмисники відключали сигналізацію і викрадали майно з автомобілів, запаркованих поруч з торгово-розважальними та офісними центрами міста.
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Як пише Абдула, на рахунку злочинців – кілька десятків крадіжок.
У результаті обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ разом з бійцями спецпідрозділу «Альфа» знайшли та вилучили спеціальні пристрої, призначені для зчитування кодів автомобільних сигналізацій, викрадене майно, гроші, а також вогнепальну зброю.
Зараз два активні учасники угруповання затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри. Слідчі дії для встановлення і затримання інших фігурантів справи тривають.
Раніше ми розповідали, що роботу злодія, які обчищав автомобілі харків'ян, зафіксувала одна з камер відеоспостереження в провулку Костюринском біля торгового центру «Палладіум».
На кадрах видно, як чоловік спортивної статури підходить до кожної з припаркованих машин, уважно дивиться всередину, а потім з однієї з них витягує сумку, видавивши заднє скло автомобіля ліктем.
Ми також писали про те, що в Харкові автозлодії масово «роззувають» машини, а також крадуть акумулятори та вміст салонів.
Нагадаємо, в Україні влаштували масове полювання на водіїв з «особливим» авто.
Як повідомляла Politeka, викрадач перетворив авто харків'янина в купу згорілого металу.
Також Politeka писала, що катастрофа сталася з львівським транспортом.