Харків'янка Моніка Рустамова, яка навчається в Китаї, відмовилася повертатися в Україну в рамках евакуації наших співвітчизників через епідемію коронавірусу

Дівчина, яка вивчає в Ухані китайську мову, пояснила причини такого рішення, написавши розгорнутий пост на своїй сторінці в Instagram. За її словами, їй безпечніше залишатися в ізоляції в Китаї, ніж наражатися на небезпеку дорогою додому, передає Politeka.

Моніка розповіла, що евакуація повинна була відбутися ще два тижні тому, проте виліт постійно переносили.

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«Посольство вийшло з нами на зв'язок 27 січня та протягом наступного дня терміново потрібно було відправити формою угоду або відмову на евакуацію. На той момент я відмовилася, так як нам не надали жодної інформації про переліт, про умови карантину та найголовнішим аспектом для мене стала повна відсутність належної перевірки здоров'я перед посадкою в літак (хоча вона нібито повинна бути, але яка - невідомо). Пізніше змінити своє рішення не можна було, хоча літак ось тільки прилетить», – пояснила студентка.

Вона також повідомила про те, що українська влада ніяк не допомагає своїм громадянам в Ухані. Моніка підкреслила, що картинка – зовсім протилежна тій, про яку розповідають журналістам. Насправді нікому нецікаво, чи є в українських громадян їжа і вода, в якій обстановці вони зараз перебувають. Дівчина зазначає, що все «мутно і потай, що порядком приводить у відчай».

Тим часом про студентів, в тому числі і про Моніку, дбають самі китайці.

«Заради нашої ж безпеки мій університет прийняв рішення закрити нас і не випускати з будівлі до закінчення карантину», – каже Моніка.

З її слів, три рази на день студентам видають китайську їжу, хоча її доводиться їсти через силу, оскільки вона гостра і жирна. Однак навіть за це вона вдячна.Тим більше, що після закриття університету ситуація з харчуванням істотно погіршилася, оскільки сюди не завозять овочів та фруктів, не кажучи вже про решту.

Моніка підкреслила, що в курсі того, як на батьківщині відреагували на евакуацію українців, і попросила бути людей хоча б трохи добрішими.

Тим часом українці, які все ж змогли вилетіти з Китаю, виявилися зовсім непотрібними на батьківщині. На заході України, а також в Полтавській області спалахнули протести: люди вимагають не пускати евакуйованих у регіон. Літак з людьми, зробивши 10 кіл над Харковом, полетів на дозаправку в Київ.

Інформація про те, де будуть тримати евакуйованих на карантині, не розголошується.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через літака з українцями з Китаю.

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