Колишній народний депутат-опоблоківець Михайло Добкін зчепився з екс-нардепом від «Народного фронту» Тетяною Чорновол в ефірі талеканала «НАШ»

За епічною суперечкою двох колишніх парламентарів стежила вся країна, а відео «конструктивного діалогу» розлетілося в мережі, передає Politeka.

Приводом для суперечки стала тема Революції Гідності. Чорновол стверджувала, що тоді люди, які вийшли на Майдан, врятували Україну від кримінальної влади Януковича і від його страшного режиму.

Вона додала, що екс-президент-утікач вкрав мільярди, і повернути вдалося лише малу частину – всього півтора мільярда доларів.

«І тепер вони на цих мільярдах зміцніли і зараз прийшли сюди, сидять павичі, «ми вас дорозстрілюємо». По суті, це те, що я зараз почула», – емоційно каже Тетяна про тих, хто повернувся в Україну після обрання Зеленського.

«У поважаючій себе країні ворогів і зрадників не розстрілюють, це дуже благородна кара. Для цього є мотузка і мило, але я вам цього не бажаю» – тут же парирував Добкін і назвав головним бенефіціаром Майдану екс-нарепа «Народного фронту» Сергія Пашинського, а також пройшовся по його сину, який у 20 з гаком років отримав велику посаду в "Укроборонпромі".

«Ви кому розповідаєте, які ви, що ви робили? Ви навіщо це говорите? Та вам потрібно заховати голову в пісок і вуха не показувати, і Бога молити, щоб він пробачив вас за смерті що з цього боку, що з того. Ви що тут розповідаєте? Автомат їй подарували! Автомат подарували – кримінальний злочин, якщо не здала», – не менш емоційно парирував екс-депутат.

Чорновол порадила йому «не бикувати» і нагадала, що її чоловік був родом з Горлівки і загинув, захищаючи Україну від російської агресії на сході України.

«Чому ти не захищав мене і мою сім'ю? Чому мої діти – сироти, а ти тут сидиш і розповідаєш, як вдову вбитого... треба добити?...», – заявила вона.

Зрештою Добкін вигукнув у бік Чорновіл «героїня», а вона обізвала його «бандитом».

Раніше ми писали, що у свій час Добкін відкрито підтримав «беркутівців», котрі розстрілювали Майдан. 30 січня 2014 року тоді голова Харківської ОДА прийшов на сесію облради у чорній футболці з написом «Беркут». В такому ж вигляді з'явилися і харківські депутати від «Партії регіонів».

Нагадаємо, экс-нардеп Добкін поскаржився на токсикоз.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.







