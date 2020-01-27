Колишній розвідник ВСУ Григорій Сиваченко з позивним «Гора» сильно насолив росіянам, за що його спробували ліквідувати

В 2014 році він вирахував у зоні проведення бойових дій на Донбасі російських військових, яких незабаром відправили додому «вантажем 200», через що став для головорізів Путіна персональним ворогом, передає ТСН.

9 січня завербований російськими спецслужбами харків'янин Юрій Донцов, котрий раніше служив у Нацгвардії України, спробував підірвати розвідника в будинку на Московському проспекті, однак контррозвідка СБУ запобігла замаху на життя героя.

За словами прес-секретаря управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, таким чином росіяни хотіли помститися «Горі» за смерть російського офіцера Євгена Трундаева.

Як відомо, під час боїв за 32-й блокпост Сіваченко вирахував російських військових, один з яких носив звання «Героя Росії». Незабаром Трундаєва та інших російських інструкторів ліквідувала українська артилерія.

Однак це – далеко не єдина успішна операція розвідника. Восени 2014 року він переганяв із «сірої зони» танк, який витягнув з-під носа у окупантів.

Донцов, котрому росіяни доручили вбити героя, раніше командував ротою охорони 5-ї бригади. Він навіть кілька разів їздив у відрядження в зону АТО. Пізніше в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку він розповів, що вчинити вбивство його змусили, застосовуючи погрози, а сам він відчуває себе «в якомусь сенсі зрадником».

«Капітана-гвардійця завербували офіцери Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії. Перша задача зрадника - зібрати інформацію про «айдарівця». Наступна – вбити його за хороші гроші – 25 тисяч доларів. Росіяни хотіли довести, що здатні помститися коли-небудь і де-небудь», – повідомив журналіст. Щоправда, зазначив він, судячи з листування Донцова з ГРУшниками, ідея встановити вибухівку в під'їзді належала саме українцю.

«Виконавцю надіслали повідомлення, що пекельна машинка вже в Україні. 9 січня Донцов забрав її зі схованки, налаштував і пішов вбивати людину», – додав Цаплієнко.

Нагадаємо, завербований росіянами диверсант поставив під загрозу життя харків'ян.

Як повідомляла Politeka, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

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