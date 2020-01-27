Російська артистка Любов Успенська, яка зізнавалася в любові до Володимира Путіна, засвітилася у Харкові

65-річна співачка виступила на ювілеї колишнього народного депутата України Юрія Котвіцького, передає NewsRoom.

Про приїзд одіозної зірки журналісти дізналися завдяки Instagram-аккаунту доньки колишнього нардепа Віолетти.

Вона зняла кілька сторіз, на яких зафіксовані виступи білоруського репера Серьоги, котрий зараз живе в Харкові і навчається там же, у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Крім нього, перед гостями виступили Льоша Свік і Любов Успенська. Перед публікою вона з'явилася в чорному блискучому костюмі, що складається з жакета і шортів. Образ доповнили високі чорні чоботи.

Наголошується, що попередній приїзд в Україну співачки, у якої були гастролі в нашій країні, викликав обурення патріотів через її пропутінської ідеологію.

50-річний ювілей Котвіцького з розмахом відзначили на гольф-курорті Superior Golf And Spa Resort, який належить відомому бізнесменові Юрію Сапронову.

Ювіляра обрали в парламент у 2014 році від партії «Народний фронт», і він був одним з найбагатших нардепів минулого скликання. Його персона не раз ставала предметом журналістських сюжетів, причому одного разу охорона котеджного селища, в якому живе Котвіцький, напала на знімальну групу програми «Наші гроші».

Раніше ми розповідали, що в Харкові продовжують зривати гастролі російських артистів, які відкрито підтримують політику Путіна, а також не соромляться порушувати закон про перетин українського кордону дорогою на гастролі до Криму.

Нагадаємо, Добкіни влаштували грандіозну гулянку в Харкові.

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик після «пластики» переплутали з Успенською.

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