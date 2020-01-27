Российская артистка Любовь Успенская, которая признавалась в любви Владимиру Путину, засветилась в Харькове

65-летняя певица выступила на юбилее бывшего народного депутата Украины Юрия Котвицкого, передает NewsRoom.

О приезде одиозной звезды журналисты узнали благодаря Instagram-аккаунту дочери бывшего нардепа Виолетты.

Она сняла несколько сториз, на которых запечатлены выступления белорусского репера Сереги, который сейчас живет в Харькове и учится там же, в Национальном аэрокосмическом университете им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Кроме него, перед гостями выступили Леша Свик и Любовь Успенская. Перед публикой она предстала в черном блестящем костюме, состоящем из жакета и шорт. Образ дополнили высокие черные сапоги.

Отмечается, что предыдущий приезд в Украину певицы, у которой были гастроли в нашей стране, вызвал возмущение патриотов из-за пропутинской идеологии.

50-летний юбилей Котвицкого с размахом отметили на гольф-курорте Superior Golf And Spa Resort, который принадлежит известному бизнесмену Юрию Сапронову.

Юбиляр был избран в парламент в 2014 году от партии «Народный фронт» и являлся одним из самых богатых нардепов прошлого созыва. Его персона не раз становилась предметом журналистских сюжетов, причем однажды охрана коттеджного поселка, в котором живет Котвицкий, напала на съемочную группу программы «Наші гроші».

Ранее мы рассказывали, что в Харькове продолжают срывать гастроли российских артистов, которые открыто поддерживают политику Путина, а также не стесняются нарушать закон о пересечении украинской границы по пути на гастроли в Крым.

Напомним, Добкины устроили грандиозную гулянку в Харькове.

Как сообщала Politeka, Ирину Билык после «пластики» перепутали с Успенской.

Также Politeka писала, что 65-летнюю российскую звезду застали топлес на пляже.