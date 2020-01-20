Сімейна прогулянка завершилася для жителів Лозової на Харківщині, жінки і двох чоловіків, серйозними неприємностями

Компанія молодих людей напала на родину, що ввечері проходила повз кафе, біля якого відморозки били знайомого, передає «Город Х» з посиланням на розповідь родича потерпілих.

«На моїх тата, маму і дядька напали четверо молодих людей. Родичі проходили повз хлопців, які в цей час били свого знайомого. Мій дядько зробив їм зауваження, що не треба в таке свято битися. Вони переключили свою увагу на тата і дядька, почали їх бити, мама їх ледве відтягнула в магазин, де вони чекали, поки ця молодь начебто заспокоїлася», – розповів хлопець на умовах анонімності.

Однак перечекати не вийшло. Коли люди думали, що компанія вже заспокоїлася, і вийшли, щоб продовжити шлях додому, молоді люди знову на них накинулися. Причому до чотирьох додалися ще двоє, які до цього випивали в кафе.

«Повалили тата й дядька на землю, стали бити по три людини на кожного. Мама спробувала їх втихомирити, але вони кілька разів штовхнули її і вдарили. Одного з них точно звуть Артем, і, наскільки нам відомо, у нього є знайомі в поліції», – розповів далі родич потерпілих.

На місце події викликали поліцію, проте наряд приїхав тільки через годину. Тепер потерпілі побоюються, що все спустять на гальмах.

В поліції журналістів запевнили, що за даним фактом порушено кримінальну справу за нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо провину молодиків доведуть, їм загрожує до 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до року.

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