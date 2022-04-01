В Харьковской области газовщики постепенно возобновляют газоснабжение в селах и городах, где это позволяет ситуация.

За сутки в Харьковской области возобновили газоснабжение для более 1,6 тыс. домохозяйств. Об этом сообщили в АО "Харьковгаз".

При этом проблемы с поставкой газа возникают постоянно из-за вражеских обстрелов. Так, очередной обстрел россиянами населенных пунктов Харьковщины оставил без газа около 900 домохозяйств. Повреждены газопроводы, регуляторные пункты и другие объекты газовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ в сводке по состоянию на 12.00 1 апреля. Так, подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Октябрьское, Глыбовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная и другие.

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