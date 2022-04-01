В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ситуации в стратегически важном Изюме Харьковской области по состоянию на 12: 00 первого апреля. Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбук.

Отмечается, что на Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения ведения наступательных действий.

В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Камышеваха, остановлен, успеха не имеет.

Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Изюм ныне повторяет Курскую дугу времен Второй мировой войны.

"Изюм-там самые тяжелые бои, потому что изюм — это как раз северный фланг той группировки, которой все они хотят срезать и окружить нас, условно говоря, до Волновахи от Изюма. То есть-повторение Курской дуги времен Второй мировой войны, вывернутой наизнанку. Когда немецкие войска пытались срезать выступ советских, уходили в оборону и завязались сверху. Теперь российские хотят срезать украинские чуть южнее. Но еще во Вторую мировую войну Изюмский плацдарм был зоной самых тяжелых боев. Видите, история повторяется", — сказал Арестович.

Также сообщалось, что в городе Изюм в эвакуации нуждаются до 20 тысяч жителей, однако гуманитарные коридоры с российскими военными не могут согласовать 20 дней. Жители Изюма остаются заблокированными в городе без еды, воды, лекарств, света, тепла, мобильной связи и интернета.

Заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил, что 31 марта удалось эвакуировать 2500 жителей Изюмского района, однако из самого изюма не было никакой эвакуации.

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