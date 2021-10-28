В Харьковской области пропал маленький ребенок - об этом сообщили в Лозовском отделении полиции Харьковской области.

Родители недоглядели, как ребенок вышел из дома и не вернулся, местонахождение пропавшего удалось установить только на следующий день.

К счастью, с мальчиком все в порядке, его жизни ничего не угрожает.

С ребенком провели беседу, а вот родителей могут привлечь к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что вХарьковской области бесследно пропал молодой человек - полиция бросила все силы на поиски.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", 27-летний мужчина 21 октября сел в такси в Пятихатках в Харькове и исчез.

Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны.

Особые приметы – татуировка в виде герба Украины на груди и надпись "За ВДВ" на ладони левой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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