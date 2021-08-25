В Харьковской области пропал ребенок

Об этом сообщают на странице в Facebook полицейские.

Инцидент произошел в с. Черкасская Лозовая, женщина работала в поле, а вместе с ней была ее 5-летняя дочь.

Спустя время мать потеряла бдительность и не заметила, как девочка исчезла. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители в течение около 30 минут установили, где находится пропавшая девочка. Ребенка отыскали и вернули матери.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184.

К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли

24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.

Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.

Тело ребенка было найдено на дне пруда.

Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.

"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.

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