В Харькове на глазах пассажиров в трамвае остановилось сердце мужчины.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков Life".

Так, 26 октября в харьковском трамвае произошла трагедия.

Прямо на глазах у пассажиров умер мужчина, которому внезапно стало плохо, спасти его, к сожалению, не удалось.

Мужчину пытались спасти медики и пассажиры, но не смогли.

"15 минут назад в 27-й трамвае на конечной Новожаново умер мужчина. Скорая приехала быстро, пассажиры пытались помочь. Но не спасли", – говорится в сообщении.

Страшный момент попал на видео.

Ранее сообщалось, что с харьковчанином случилось несчастье возле ТЦ «Барабашово».

Так, возле ТЦ «Барабашова» трамвай зацепил парня, который был в наушниках и не слышал подъезжающий транспорт.

По словам очевидцев, парень жив, у него разбита бровь. Врачи скорой оказали ему первую медпомощь.

Все подробности инцидента на данный момент выясняются.

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