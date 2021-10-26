В Харькове на глазах пассажиров в трамвае остановилось сердце мужчины.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков Life".
Так, 26 октября в харьковском трамвае произошла трагедия.
Прямо на глазах у пассажиров умер мужчина, которому внезапно стало плохо, спасти его, к сожалению, не удалось.
Мужчину пытались спасти медики и пассажиры, но не смогли.
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"15 минут назад в 27-й трамвае на конечной Новожаново умер мужчина. Скорая приехала быстро, пассажиры пытались помочь. Но не спасли", – говорится в сообщении.
Страшный момент попал на видео.
Ранее сообщалось, что с харьковчанином случилось несчастье возле ТЦ «Барабашово».
Так, возле ТЦ «Барабашова» трамвай зацепил парня, который был в наушниках и не слышал подъезжающий транспорт.
По словам очевидцев, парень жив, у него разбита бровь. Врачи скорой оказали ему первую медпомощь.
Все подробности инцидента на данный момент выясняются.
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