В Харьковской области пропала школьница - в полиции сообщили подробности.

Так, 14-летняя Неля Саврухина живет в городе Богодухове. В последний раз девочку видели 23 октября в 7 утра.

По предварительной информации, школьница находится в Харькове

Приметы: карие глаза, длинные темные волосы.

Была одета в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Нели правоохранители просят сообщить по телефону: 102 или 097-160-62-91.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают пропавшего подростка - парень вышел из дома и не вернулся.

По данным сотрудников полиции, 16-летний Руслан Русанов 9 октября около 17:00 ушел из дома в селе Бирки и исчез.

Приметы: рост 165 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие, в левом ухе серьга, на левой руке татуировка в виде креста.

Был одет в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светлые джинсы, черно-белые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Руслане, обратиться по телефону: 38-050-30-55-233 или на спецлинию 102.

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