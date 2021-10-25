В Харькове семья подхватила страшную инфекцию после употребления блюд с грибами.

Так, харьковчане заболели ботулизмом после употребления консервированных грибов.

В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили, что грибы были домашнего приготовления.

Потерпевших с тяжелой формой ботулизма госпитализировали в Городскую клиническую больницу №2.

Эксперты начали расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Харькове.

Напомним, что основной причиной ботулизма является употребление продуктов питания домашнего консервирования, например, грибов, мяса, вяленой и копченой рыбы.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.