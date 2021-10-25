В Харькове семья подхватила страшную инфекцию после употребления блюд с грибами.
Так, харьковчане заболели ботулизмом после употребления консервированных грибов.
В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили, что грибы были домашнего приготовления.
Потерпевших с тяжелой формой ботулизма госпитализировали в Городскую клиническую больницу №2.
Эксперты начали расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Харькове.
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Напомним, что основной причиной ботулизма является употребление продуктов питания домашнего консервирования, например, грибов, мяса, вяленой и копченой рыбы.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.
В областном лабораторном центре Минздрава Украины сообщили, что пенсионерка сварила, а затем зажарила собранные дикорастущие грибы.
Симптомы отравления у нее проявились через шесть часов после еды.
Стоит отметить, что сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится еще один отравленный грибами пациент– житель Чугуевского района Харьковской области.
Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина
Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.