В больницах Харькова катастрофически не хватает медработников.

Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек, сообщает "Харьков тудей".

По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.

Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.

"Тарифы на медуслуги рассчитаны необъективно и не отвечают реальным потребностям", — заявила она.

Ранее сообщалось, что одну из областей в Украине переместили в "красную" зону из-за роста заболеваемости коронавирусом: какие запреты действуют в этом регионе теперь.

Во вторник, 12 октября, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение о перемещении одной из областей в "красную" зону.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.

Так, в "красной" зоне оказалась Херсонская область. Новые ограничения будут действовать с 15 октября.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.