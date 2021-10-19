Под Харьковом в жестком ДТП погибли 3 человека - еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На дороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 3 человека и еще 3 травмированы – их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Для деблокации от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники.

Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулся микроавтобус - есть погибшие в результате аварии.