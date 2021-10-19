Под Харьковом в жестком ДТП погибли 3 человека - еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
На дороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате аварии погибли 3 человека и еще 3 травмированы – их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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Для деблокации от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники.
По данным облуправления Госслужбы по ЧС, авария произошла на пересечении проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира.
В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель микроавтобуса, он оказался под своей же машиной, которая перевернулась на бок.
Спасатели достали тело погибшего 27-летнего парня.
Кроме того, в аварии пострадали двое человек: водитель и пассажирка Honda - их госпитализировали в больницу.
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